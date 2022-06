Éliminatoires CAN-2023 : Le Maroc s'impose 2-0 sur le Liberia

La sélection marocaine de football s’est imposée face à son homologue libérienne sur le score de 2 buts à 0 en match aller comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Cette rencontre, disputée lundi soir au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, compte pour le compte du Groupe K des qualifications.

Les réalisations des Lions de l’Atlas ont été signées par Fayçal Fajr qui a transformé un penalty à la 56e minute, tandis que Youssef En-Nesyri a scellé le sort de la rencontre une minute plus tard (57e).

