Ministre espagnole : L’Algérie «s’aligne de plus en plus sur la Russie»

La décision de l’Algérie de suspendre un traité d’amitié avec l’Espagne le 8 juin n’est pas surprenante, car Alger s’aligne de plus en plus sur la Russie, a déclaré lundi la ministre espagnole de l’Économie. Nadia Calvino a déclaré qu’elle avait remarqué un net rapprochement entre l’Algérie et la Russie lors de la réunion de printemps du Fonds monétaire international, en avril, indique Reuters.

«J’ai vu à l’époque que l’Algérie était de plus en plus alignée sur la Russie, donc cette (décision de suspendre le traité) ne m’a pas surprise», a déclaré la ministre dans un entretien accordée à Radio Catalunya.

Une déclaration qui fait suite à une autre, tenue dimanche par le chef de la diplomatie espagnole. Dans des déclarations à la presse de son pays, José Manuel Albares a confié que la Russie aurait «poussé» l'Algérie à créer une crise avec son pays.

Vendredi, après avoir annoncé la suspension du traité d’amitié avec l’Espagne et le gèle de toute démarche de domiciliation bancaire pour l'import ou l'export vers et depuis l'Espagne, l’Algérie a cédé aux premiers coups de pression des Européens.