Expulsé du FFD, Hamid Chabat annonce la naissance de «La Coalition pour la démocratie»

Des mois après son expulsion du parti du Front des forces démocratiques (FFD), l'ancien secrétaire général du Parti de l’Istiqlal et ex-maire de Fès, Hamid Chabat a annoncé la mise en place d'un nouveau cadre, baptisé «La Coalition pour la démocratie».

Dimanche, le mouvement, qui comprend des proches de Hamid Chabat et ses alliés, a tenu son congrès constitutif. Organisé le slogan «Pour la consolidation de la démocratie participative, à l'horizon d'un nouveau contrat social», le rendez-vous a eu lieu dans la ville de Casablanca.

La séance d'ouverture a comporté un discours du chef du comité préparatoire du mouvement et d'autres mots par des militants et des représentants d'associations nationales des droits civils et humains. Zouhair Asdour a été élu à l'unanimité à la tête de «La Coalition pour la démocratie», par laquelle Hamid Chabat espère revenir dans l'arène politique nationale.