Maroc : Feu vert pour la mission parlementaire sur la pollution de l'embouchure d'Oum Errabiâ

La Chambre des représentants doit donner, ce lundi, son feu vert pour démarrer les travaux de la mission de parlementaire temporaire sur «l’état de l'embouchure d'Oum Errabiâ». Selon plusieurs sources médiatiques, l'annonce d'aujourd'hui devrait structurer les tâches de cette mission et permettre de désigner son rapporteur et ses membres.

Sa constitution intervient à un moment où les habitants d'Azemmour ont dénoncé la pollution au niveau de l'embouchure de la rivière, alertant sur le fait qu’Oum Errabiâ n’atteint plus l’océan atlantique. Auparavant, la Coordination des forces de défense de l'embouchure d’Oum Errabiâ avait déclaré que cette dernière était devenue «un étang pollué», pointant du doigt le fait que «les eaux usées ont aggravé le problème, ce qui a causé la mort de poissons et l'émission d'odeurs désagréables en raison du non-renouvellement de l'eau du fleuve».

Fin mars, les élus du Parti du progrès et du socialisme (PPS) a appelé à la constitution de cette mission, dans une demande adressée au président de la commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement, à la Chambre des représentants. Le parti y avait évoqué «l’asphyxie» que connaît l’embouchure du fleuve et ses répercussions écologiques, notamment en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées à ce niveau du fleuve, en plus des déséquilibres qui menacent le système écologique, causant la mort de divers poissons.