Championnats d’Afrique d’athlétisme : 15 participants marocains et 0 médaille d’or

Dans une première inédite, le Maroc n’a décroché aucune médaille d’or lors des Championnats d’Afrique d’athlétisme, tenus à l’Île Maurice du 8 au 12 juin. Sur les 15 athlètes nationaux, on compte finalement trois médailles : une d’argent et deux de bonze.

Ainsi, le Maroc termine à la 18e place au classement général des 35 pays participants. 2m.ma rappelle que «durant la dernière édition en 2018 au Nigéria, le Maroc avait sauvé l’honneur de l’athlétisme national en décrochant une seule médaille d’or, 3 médailles d’argent et 4 bronzes».

La même source a rappelé que la meilleure marocaine la plus brillante des Championnats d’Afrique d’athlétisme remonte à 1984. À domicile, la sélection nationale a raflé 7 médailles d’or, 3 d’argent et 8 de bronze, arrivant ainsi à la deuxième place du classement général.

Lors de ces championnats de 2022, c’est le Kenya qui s’est distingué en tête du classement, avec 23 médailles dont 10 en or. L’Afrique du Sud a compté 36 médailles, dont 9 en or, suivie du (11 médailles dont 5 en or).