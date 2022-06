La femme d’affaires britannique Hilary Devey décède dans sa maison à Marrakech

L'actrice britannique Hilary Devey. / Ph. David Sillitoe - The Guardian

Les médias britanniques ont annoncé, dimanche, la disparition de la businesswoman Hilary Devey. Également star de Dragons' Den, l’émission commerciale de téléréalité britannique de la BBC, elle a rendu l’âme à l’âge de 65 ans, après avoir lutté contre une longue maladie, a confirmé son publiciste.

L'entrepreneure multimillionnaire, née à Bolton, a rendu l’âme, samedi soir, dans sa maison de vacances au Maroc. Les médias britanniques, qui précisent que le décès a eu lieu à Marrakech, rappellent que la défunte a rejoint le programme Dragons' Den de BBC Two en 2011 et est partie en 2012, pour ensuite présenter The Intern sur Channel 4.

Hilary Devey, qui s'est mariée trois fois, est devenue une figure populaire après avoir démontré son approche pragmatique. En 2013, elle a été décorée de l’Ordre de Commandeur de l’empire britannique, pour sa carrière dans les affaires et pour son travail caritatif. Elle a fondé l'entreprise de distribution de fret de plusieurs millions de livres, Pall-Ex, après avoir vendu sa maison et sa voiture dans les années 1990 pour la financer.