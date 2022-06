Italie : Consulat mobile en faveur des Marocains établis à Gizzeria

Un consulat mobile a été organisé en fin de semaine à Gizzeria, dans la région italienne de Calabre, afin de rapprocher les prestations consulaires aux membres de la communauté marocaine. Les Marocains installés dans la région ont bénéficié de différentes prestations, dont la remise de documents officiels tels que les passeports, les cartes nationales d'identité électronique, les actes notariaux et adoulaires.

Ce déplacement consulaire s'inscrit dans le cadre de la démarche de proximité prônée par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, en droite ligne avec les hautes orientations royales, indique un communiqué de la représentation consulaire à Naples.

Ce consulat mobile, qui s’est déroulé dans une ambiance empreinte d’esprit de solidarité et de patriotisme en présence de représentants d’associations et personnes bénévoles établis dans ce département, a également offert une opportunité d’échange et de partage permettant aux ressortissants de bénéficier des services et prestations à proximité de leur lieu de résidence.