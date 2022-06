L'actrice maroco-britannique Laila Rouass lance une plateforme du bonheur et du bien-être

L'actrice britannique d’origine marocaine Laila Rouass a lancé une plateforme basée au Royaume-Uni pour promouvoir le bonheur et le bien-être et aider les gens à mener une vie plus équilibrée. «Après des années à ne pas aimer mon corps et à ne pas me sentir épanouie ni même heureuse, j'ai réalisé que moi, et moi seule, pouvais apporter le changement émotionnel nécessaire», a-t-elle déclaré.

Rouass a travaillé au lancement de WholeAndThenSome au cours des deux dernières années, rapporte Arab News. «C’est ce sur quoi j'ai travaillé au cours des deux dernières années : définir ce que le bonheur signifie pour moi», a-t-elle déclaré, en estimant que tout le monde peut «recadrer sa vie afin d'en tirer ce qui nous nourrit le plus».

L'année dernière, l’actrice maroco-britannique a suivi un cours à l'Université de Yale qui s'est penché sur la science du bonheur, et dit que la plupart de ce dont elle parle est basé sur la recherche. «Une fois que vous avez découvert la science de votre bien-être, la vie devient infiniment plus équilibrée et beaucoup moins effrayante», a-t-elle expliqué. Et d’affirmer que le fondement de ses enseignements est l'auto-compassion, car «sans compassion pour soi-même, l'auto-abus prend une force qui devient écrasante et difficile à contrôler».

L’actrice prévoit de tenir des conférences et d'organiser régulièrement des webinaires et des ateliers pour promouvoir le concept, dont le plus récent était un atelier sur l'auto-compassion, qui s'est tenu dimanche, conclut la même source.