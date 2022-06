Ouarzazate : Clôture du 10e Festival national des arts d’Ahwach

La 10e édition du Festival national des arts d’Ahwach a pris fin, dimanche soir à Ouarzazate, avec des spectacles folkloriques mêlant chants et danses, animés par des troupes de renommée nationale et internationale. Le public qui a répondu présent lors de la soirée de clôture à la Kasbah de Taourirt a été enchanté par les spectacles offerts par ces troupes folkloriques d’Ahwach.

Il s’agit notamment des groupes d’Ahwach Sidi Daoud, d’Ahwach Akelkal, d’Ahwach Tsinit et de la troupe de Tazarine qui ont présenté des tableaux vivant inspirés du vécu quotidien et des cérémonies traditionnelles. Ces artistes, qui sont issus des régions de Drâa-Tafilalet, Guelmim-Oued-Noun, Souss-Massa et Marrakech-Safi, ont présenté leurs spectacles dans quatre grandes places de la ville de Ouarzazate.

Cette édition, organisée à l’initiative du département de la Culture du ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication, sous le haut patronage du roi Mohammed VI, a regroupé plus de 1 100 artistes pour mettre en valeur la richesse et la diversité de ce patrimoine artistique et culturel ancestral.

Dans le même cadre, une conférence a été organisée durant laquelle il a été souligné que l’art d’Ahwach constitue un patrimoine culturel et civilisationnel riche et distingué. Ce patrimoine artistique est en train de gagner en visibilité, notamment avec le recours des troupes d’Ahwach aux réseaux sociaux, qui permettent de faire connaître les spécificités de cet art à grande échelle, ont relevé les participants.

Un carnaval, des expositions, des ateliers et des soirées musicales étaient au menu également de cette édition qui a été une occasion de rendre un hommage à plusieurs figures des arts d’Ahwach, en reconnaissance de leur dévouement au service de la préservation de ce patrimoine.

Le festival a été organisé en partenariat avec la préfecture de la province de Ouarzazate, le Conseil de la région de Draâ-Tafilalet, le Conseil régional du tourisme et les conseils provincial et communal de Ouarzazate.