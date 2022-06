L'équipe nationale d'e-football se qualifie pour la finale de la Coupe du monde

L'équipe nationale marocaine d'e-football (FIFA) s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde de cette catégorie, qui sera organisée fin juillet prochain dans la capitale danoise, Copenhague. Selon Arryadia, la qualification de l'équipe nationale pour la phase finale est intervenue après sa victoire lors du match décisif face à son adversaire, le Kazakhstan, sur un score (1-0) à l'aller et (2-2) en match retour, dans le cadre des éliminatoires de FIFAe World Cup.

L'équipe nationale marocaine d'e-football est formée par le trio de Kinane Alnabhani, Ilyass Moussaid et Ismail Boudabza. Il s'agit de la première fois que l'équipe nationale participe à ce tournoi. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud et le Koweït ont participé aux éliminatoires, aux côtés de l'équipe nationale, rappelle la même source.

