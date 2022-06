Irlande : Des femmes du RNI en réunion au congrès du EPP Women

Dublin a accueilli, les 10 et 11 juin, le congrès du European’s People Parti, EPP Women, en présence d’une délégation de femmes partisanes du Rassemblement national des indépendants (RNI). L’EPP Women est une instance politique créée en 1981, composée de près de 60 membres d’organisations politiques émanant de 43 pays, d’Europe et d’ailleurs.

L’EPP Women œuvre pour «l’émancipation politique des femmes, la promotion de l’égalité genre dans le milieu du travail et l’entreprenariat et la défense des droits des femmes en Europe, mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique du Nord», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi ce dimanche.

«C’est à ce titre qu’une délégation féminine représentant le RNI – intégré depuis 2018 comme parti membre partenaire au sein de l’EPP – s’est rendue à Dublin», notamment Amina Benkhadra et Fatine Ghali. «La participation du Maroc à cette manifestion d’envergure a d’abord été l’occasion de raffermir les relations existantes entre le RNI et le PPE et bien entendu les relations entre la fédération des femmes du RNI et celle d’EPP Women. Des échanges ont eu lieu avec les délégations d’Irlande, Allemagne, Autriche, Espagne, Pologne, Roumanie, République Tchèque, Bosnie, etc.», a ajouté la même source.

Des conférences au sujet de «l’égalité des genres dans un futur vert et digital» ont par ailleurs été une occasion pour «rencontrer des commissaires européennes et ministres», notamment Malread McGuiness, commissaire européenne pour la stabilité financière, les services financiers et les marchés de capitaux, Stella Kyriakides, commissaire pour la santé et la sécurité alimentaire, Frances Fitzgerald, MEP Fine Gael, membre du comité pour les affaires économiques et monétaires et membre du comité pour les droits des femmes et l’égalité du genre et Helen McEntee, ministre irlandaise de la Justice.

«Les conférences ont insisté sur l’importance capitale du rôle des femmes dans le développement économique et social des pays et leur nécessaire représentation dans les instances politiques», a indiqué le communiqué. A ce titre, Amina Benkhradra a insisté que «dans le cadre de la révolution numérique et verte qui se prépare, il est important de mettre en place toutes les ressources nécessaires afin de préparer les femmes à faire face à cette transition ; des millions d’opportunités d’emploi seront créées et les femmes doivent prendre la place qui leur est dûe dans cette révolution verte et numérique qui se profile».

L’ensemble des participants ont rendu hommage à Doris Pack, présidente durant 22 ans du EEP Women et fervente défenseuse des droits des femmes. Un nouveau bureau d’EPP Women a été élu, avec à sa tête Rosalia Biro.