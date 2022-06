Maroc : Vahid Halilhodžić convoque Achraf Dari et Yahya Jabrane

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžić a convoqué, dimanche, le défenseur du Wydad de Casablanca, Achraf Dari, au stage de préparation tenu en prévision du match contre le Liberia. Dari est le deuxième joueur du Wydad, vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique, convoqué en 24 heures par Halilhodzic, après le milieux de terrain Yahya Jabrane, appelé en renfort samedi.

«C’est une réelle fierté pour moi de porter le maillot de l’équipe nationale. Je suis toujours prêt et dans l’attente de telles occasions. J’espère pouvoir apporter une valeur ajoutée à l’équipe et me frayer une place, dans la durée», a déclaré Yahya Jabrane auprès de la Fédération royale marocaine de football.

La rencontre contre le Libéria est prévue lundi au complexe sportif Mohammed V à Casablanca (20h00), pour le compte de la deuxième journée des qualifications de la CAN 2023 à la Côte d'Ivoire (groupe K). Les Lions de l’Atlas ont entamé ces éliminatoires par une victoire (2-1) contre l’Afrique du Sud, jeudi dernier à Rabat.

