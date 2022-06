«Dialogue de Tanger» : Blinken pour une compréhension avec les pays du monde musulman

La séance inaugurale du «Dialogue de Tanger» a connu la diffusion, hier, d’un message vidéo du secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, aux participants.

«Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour un "Dialogue de Tanger" réussi et j'attends avec impatience d'en connaître les résultats. Ensemble, nous créerons un monde plus pacifique, prospère et sûr et une compréhension encore plus profonde avec les pays du monde musulman», a déclaré le chef de la diplomatie.

Sending you all my best wishes for a successful Tangier Dialogue and looking forward to hearing of the outcomes. Together we will create a more peaceful, prosperous, and secure world and an even deeper understanding with countries of the Muslim world. pic.twitter.com/jURI05fFWX — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 10, 2022

Blinken a salué aussi les efforts du Maroc et du projet «Aladdin» pour la construction de ponts entre les cultures et de lutte contre le racisme et le fanatisme. Il a souligné que tisser des relations fortes entre l’occident et le monde musulman peut servir de «force agissante» pour un changement positif et de «base solide» pour régler plusieurs questions cruciales pour la région.

Le diplomate a surtout mis l’accent sur l'impératif «du maintien de la paix dans les zones de conflits et le renforcement des opportunités économiques, afin de consolider les libertés pour les peuples de différentes confessions et faire face aux conséquences des changements climatiques y compris l’insécurité hydrique et alimentaire».

Le «Dialogue de Tanger» est une initiative du Maroc, de l’Alliance des civilisations des Nations unies et du projet «Aladdin».

En juillet, il est prévu qu’Antony Blinken effectue une visite au Maroc pour présider, à Marrakech, une nouvelle édition du Forum économique Afrique-Etats-Unis.