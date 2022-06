Festival Koesio, un «Burning Man» à Marrakech

Après 4 reports depuis juin 2020 en raison de la crise sanitaire, le premier festival Burning man à Marrakech organisé par Koesio aura bien lieu du 11 au 12 juin 2022 dans la Palmeraie.

Le groupe C'pro, leader dans la télécommunication et le digital avait opté pour Cannes in extremis le 18 septembre 2021 pour opérer son changement d'identité visuelle. Mais dans le cœur de Pieric Brenier, Président Directeur Général du groupe Koesio (ex C'PRO), Marrakech tenait une place particulière. Son rêve de festival a Marrakech pour l'ensemble de ces collaborateurs ne l'a jamais quitté. «Dès que ça sera possible je vous emmènerai tous à Marrakech», s'est-il engagé auprès de ses équipes, mais aussi auprès de ses partenaires événementiels français (CARLSON WAGON-LIT RHÔNE-ALPES) et marocains (GLOBAL ÉVENT et la ROYAL AIR MAROC). M. Brenier l’a annoncé sur les chaînes de TV françaises : le voyage pour les 2000 collaborateurs aura bien lieu le 11 juin.

Un festival décalée sous le thème «Si tu dors t’es mort» avec 30 heures de fêtes non stop dans la Palmeraie. Un festival "BURNING MAN" avec des scènes prestigieuses d'artistes français, un concert de Louis BERTIGNAC, leader du groupe Téléphone, des battle de DJ suivies d'une pool party pour autant de personnes.



En chiffre cet événement ne comptera pas moins de 17 vols dont 13 affrètements 50 guides 100 barmen et assistants, ainsi qu’une équipe logistique locale de 30 personnes. A noter que durant les moments les plus difficiles de la pandémie et pour les besoins du Festival plus de 6000 pièces artisanales (tables, chaises, tapis, éléments de décoration) ont été fabriqués par les artisans de la ville.

Cet évènement a été permis grâce à la mobilisation du Wali, du Pacha, et des autorités aéroportuaires de Marrakech, ainsi que la police, la gendarmerie et la protection civile, précise l’organisatrice marocaine Rita Touzani.