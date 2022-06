Une délégation militaire marocaine en Mauritanie

Une délégation de l’académie royale militaire de Meknès, conduite par son directeur, le général de division Hassan Taik, effectue une visite en Mauritanie. Les membres de la mission marocaine se sont rendus, hier, dans la ville d’Atar (centre-ouest du pays), où ils ont eu des entretiens avec le chef des académies militaires mauritaniennes, le général Dah Mohamed El Agheb, indiquent des médias à Nouakchott.

Ce déplacement intervient deux semaines après la tenue, le 24 mai à Rabat, de la 3e session de la commission mixte militaire maroco-mauritanienne, coprésidée par le nouveau chef d’Etat-major des armées de la Mauritanie, le général El Mokhtar Bolle Chaâbane et l’inspecteur général des Forces armées royales (FAR) et commandant la Zone Sud, le général Farouk Belkhir.

A noter que cette proximité avec les Forces armées royales (FAR) ne s’opère pas au détriment de l’Algérie. La Mauritanie tient à garder des relations militaires privilégiées avec son autre voisin maghrébin. L’armée de l’air de la Mauritanie a, d'ailleurs, signé le 30 mai, un accord de coopération avec son homologue algérienne. Un accord qui a couronné une visite, de sept jours, effectuée à Alger par le chef de l’armée de l’air mauritanienne, le général de division, Hamadi Aal Mouloud.