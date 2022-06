Nabila Rmili et une délégation de la commune de Casablanca en visite à Paris

Une importance délégation de la commune de Casablanca, conduite par la Présidente du Conseil communal, Nabila Rmili, effectue une visite à Paris, du 8 au 10 juin, à l'invitation de la maire de Paris et présidente de l’Association internationale des maires francophones (AIMF), Anne Hidalgo. Ce déplacement intervient également à l’invitation de Jean-François Vigier, président du Syndicat intercommunal des ordures ménagères (SIOM) de la vallée de Chevreuse, maire de Bures-sur-Yvette, dans le cadre du partenariat et des échanges socio-économiques et écologiques entre les villes de Paris et Casablanca.

La délégation communale est composée de quatre adjoints au maire en charge des secteurs de la propreté, de la fiscalité, des affaires économiques et de la coopération internationale, du vice-président du Conseil de la région Casablanca-Settat. Elle est composée aussi de la directrice générale de l’Office national des pêches (ONP) et du directeur général de la société de développement local, Casa Baia.

Lors de cette visite, la délégation communale a rencontré Anne Hidalgo et Pierre Baillet afin d'échanger sur le renforcement de la coopération dans la gestion de la chose publique entre les deux métropoles.

Heureuse d’accueillir @Nabila_Rmili, la première femme maire de Casablanca. Nos villes ont beaucoup en commun, lieux d'innovation reconnus dans le monde entier, elles font preuve d'un fort dynamisme économique et ont à cœur de faire vivre la francophonie. pic.twitter.com/zI1Nl5nq6N — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 8, 2022

À Rungis, la délégation s'est rendue au marché de la ville, le plus grand au monde de produits frais, avant d’effectuer une visite au site du SIOM à Villejust. Mme Rmili s'y est réjouie du travail accompli par le SIOM qui constitue un modèle pilote et exemplaire dans la gestion d’un des secteurs les plus importants et les plus pesants, à savoir la propreté.

Depuis sa prise de fonction en septembre 2021, elle a donné le coup d'envoi notamment des «Jeudis propres», de l’entrée en service de la nouvelle décharge publique de Médiouna et de l’opération du tri biflux à la source. Dans ce contexte, elle a appelé à développer une coopération avec le SIOM et à un partage des expertises et expériences.

Au programme de cette visite figurent aussi l’organisation d’ateliers thématiques portant sur la coopération internationale, la fiscalité et affichage et la propreté et la gestion des déchets.