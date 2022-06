Basketball : L'équipe féminine israélienne attendue au Maroc pour un match amical

L'équipe féminine israélienne de basketball se rendra au Maroc, la semaine prochaine pour un match amical. Les joueuses israéliennes affronteront leurs homologues marocaines à Casablanca, rapporte jeudi le média israélien iNews24.

Selon la même source, la Fédération d'Israël de basketball signera aussi un accord de coopération avec la Fédération royale marocaine de basketball (FRMBB). «C’est la première fois où une délégation officielle de la Fédération d'Israël de basketball se rend dans un pays arabe pour signer un accord de coopération», précise-t-on.

Dans une déclaration au média israélien, le chef du bureau de liaison israélien au Maroc, David Govrin a décrit un bilan «réussi» pour la première année de l’accord de normalisation entre le Maroc et Israël, rappelant que «plusieurs accords et mémorandums ont été signés, dans plusieurs domaines économique, sportif et culturel». «Nous avons constitué aussi plusieurs groupes de travail pour traduire cette dynamique en actions», s’est-il félicité.

Dans un communiqué publié mardi, la FRMBB a annoncé que le sélectionneur national Fayçal Ghannam a convoqué 26 joueuses de basketball pour un stage de préparation qui s’étalera sur deux périodes (du 7 au 10 juin et du 10 au 18 juin), parallèlement aux prochains rendez-vous arabes et continentaux. La même source a annoncé aussi un ensemble de rencontres amicales au Maroc et à l’étranger.

À rappeler que la Fédération royale marocaine de basketball et la Fédération d'Israël de basketball ont signé, début janvier, un accord historique de coopération couvrant tous les domaines, professionnel, éducatif, de santé du sport, social et sportif, lors d'une rencontre tenue par vidéoconférence, entre le président de la FRMBB, Mustapha Aourach et son homologue Amiram Halevi.