Éliminatoires CAN 2023 : Victoire in extremis du Maroc face à l'Afrique du Sud (2-1)

Le Maroc s’est imposé face à l’Afrique du Sud sur le score de 2 buts à 1 en match comptant pour la première journée du Groupe K des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023, disputé jeudi soir au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat. Lyle Brent Foster a ouvert le score avec un but précoce dès la 8e minute, avant que Youssef En-Nesyri n’égalise à la 51e minute. Ayoub El Kaabi a finalement scellé le sort du match en faveur des Lions de l'Atlas avec le but de la victoire à la 87e minute.

Dès l’entame de la rencontre, les hommes de Vahid Halilhodzic ont montré leurs intentions offensives pour tenter de surprendre les Sud-africains dans un match où les Lions de l’Atlas devaient convaincre et faire oublier la débâcle en amical face aux États-Unis (3-0).

Le trio Adam Masina, Tarik Tissoudali et Ilias Chair a donné du fil à retordre à la défense sud-africaine sans pour autant réussir à concrétiser les occasions qui se sont présentées.

Le but précoce des Bafana Bafana a forcé les Lions de l’Atlas à sortir de leur retranchement pour revenir au score. Cette première mi-temps a laissé un goût d’inachevé au vu du nombre des occasions ratées par les éléments nationaux qui ont manqué d’efficacité.

Au retour des vestiaires, les changements opérés par le coach, avec l’entrée notamment de Amine Harit, Azzeddine Ounahi et Ayoub El Kaabi, ont dynamisé les compartiments du jeu des Lions de l’Atlas qui se sont montrés plus audacieux et ont réussi à égaliser par le biais d’En-Nseyri à la 51e.

L’équipe nationale, plus entreprenante et dynamique en cette deuxième période, est parvenue à inscrire le but de la victoire vers la fin de la rencontre grâce au but salvateur d’Ayoub El Kaabi (87e).

Lors de la prochaine journée, la sélection marocaine sera opposée au Liberia, lundi prochain au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca. Au terme de cette journée, le Maroc est leader de sa poule avec 3 pts, qui ne comprend que trois équipes après la suspension du Zimbabwe par la Fédération internationale de football (FIFA).