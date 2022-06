Abdeljalil Lahjomri décoré des insignes de l'ordre français des Palmes académiques

Le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, a été décoré, mercredi, des insignes de commandeur de l'ordre français des Palmes académiques à la résidence de France à Rabat. S'exprimant à cette occasion, l'ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, s'est réjouie de «pouvoir distinguer un homme de lettres, de culture, qui a été pendant plus de 60 ans à l’interface entre la France et le Maroc».

Mme Le Gal a exprimé «l'immense gratitude» de la France pour l'engagement exceptionnel de M. Lahjomri au service des deux pays, de leurs cultures, de leurs langues et de leur patrimoine commun. «Vous avez œuvré inlassablement à la promotion de l’enseignement francophone et de la culture française au Maroc. Vous avez plus que quiconque contribué à faire du système éducatif français une référence auprès des membres de la famille Royale, contribuant ainsi directement au rayonnement de la France», a-t-elle ajouté.

Au nom du Ministre de l'éducation nationale, Mme Hélène le Gal a remis hier les insignes de commandeur des palmes académiques à M. Lahjomri, Secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume et Directeur du Collège royal. pic.twitter.com/sFqD8luhAN — La France au Maroc ???? (@AmbaFranceMaroc) June 9, 2022

Se réjouissant de cette décoration, M. Lahjomri a affirmé que «cette distinction qui perturbe un peu ma modestie innée, revient sans aucun doute à mesdames et messieurs les membres de la commission, représentants des deux ministères de l’Éducation marocain et français, du ministère des Affaires étrangères marocain, et à madame la professeure principale de notre établissement, qui a accompagné en facilitatrice dans un engagement sans faille, leurs travaux et leurs débats».

Natif à Rabat, Abdeljalil Lahjomri, a obtenu une licence ès-lettres françaises de l’Université Mohammed V, avant de rejoindre l’Université Nanterre à Paris où il a soutenu la thèse «L'image du Maroc dans la littérature française de Loti à Montherlant».

Il a occupé différentes fonctions universitaires, de chef du département de langue et littérature française et a fondé le département de langue et de littérature française de l’université de Fès, Sidi Mohammed Ben Abdellah. Il a notamment présidé l’association «Vision-Rhoa» qui œuvre en faveur des professeurs et des étudiants déficients visuels.

En 2015, le Roi l'a nommé secrétaire perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc et il s'est vu remettre, en 2019, le «Grand prix de la francophonie» par l’Académie française, en reconnaissance à son action infatigable pour servir et enrichir la science, la connaissance, les cultures et les langues au Maroc.