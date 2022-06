RAM-ONMT : Signature d’un partenariat historique pour la relance du tourisme

Le Président Directeur Général de la RAM Abdelhamid Addou et le directeur général de l’ONMT Adil El Fakir ont signé ce jeudi 9 juin, un partenariat historique en présence de la ministre du tourisme Fatim-Zahra Ammor.

Les deux organismes ont signé ce partenariat historique de trois ans pour une politique commune, afin de maximiser leurs ressources pour optimiser la promotion touristique du Maroc.

«C’est un partenariat naturel, car il s’agit là d’un travail d’équipe entre deux organismes qui se connaissent parfaitement et qui travaillent ensemble depuis un certain temps» a indiqué le PDG de la RAM, Abdelhamid Addou.

Les deux acteurs se sont mis d’accord pour la mise en place d’un cadre de coopération global allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2025. Ce partenariat permettra également la mise en place de promotion et de marketing pour la destination Maroc. Il promet une innovation, une créativité et un dynamisme pour la valorisation de l’image du Royaume.

«La réalisation de cet accord aura incontestablement des retombées significatives sur l’activité touristique du Maroc. La RAM est notre compagnie nationale, il était donc important pour l’Office d’être à ses côtés pour stimuler la demande touristique aussi bien nationale qu’internationale», affirme Adil El Fakir, directeur général de l’ONMT.

L’objectif ultime est de porter l’image du Maroc sur l’ensemble des continents à travers les 70 aéroports internationaux que dessert la compagnie nationale ; et au niveau national, d’accompagner les touristes marocains dans leur découverte et redécouverte de leur pays.

«Il s’agira de saisir les opportunités commerciales qui s’offrent à nous en cette période de relance. Cette alliance et le programme qui en découle à court, moyen et long termes, sont un signal de plus d’optimisme et d’ambition pour notre tourisme national», a indiqué Hamid Addou, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

En effet, il comprend également un volet de co-marketing, une campagne de communication conjointe au niveau national et pour les Marocains du monde, l’activation conjointe des réseaux sociaux, la participation commune aux évènements.

De plus, la présence de la RAM sera également renforcée dans les quatre grands salons touristiques mondiaux et certains bureaux régionaux de la RAM pourraient abriter les délégations de l’ONMT.