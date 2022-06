Un membre du Polisario s'infiltre dans une délégation espagnole pour un événement à Tétouan

Un journaliste membre du Polisario s'est infiltré au sein d’une délégation espagnole qui s’est rendue, cette semaine, en Espagne, créant un état d'alerte parmi les autorités locales de la ville de Tétouan. Selon des sources médiatiques locales, il s’agit de Mohamed Yahya Salem, de nationalité espagnole et travaillant à la Radio du Polisario, qui est en même temps membre des milices du front. Il est aussi actif sur les réseaux sociaux, où il est connu pour ses écrits qui incitent à des actions déstabilisatrices au Sahara.

La délégation espagnole était arrivée à Tétouan pour participer au «Quatrième Forum sur la coopération internationale au Nord du Maroc», organisé par la commune urbaine en partenariat avec une association espagnole, sous le slogan «Le rôle du tourisme culturel dans le développement économique et social de la ville».

Les mêmes sources ont rapporté que les autorités locales l'ont expulsé vers l'Espagne, hier mercredi, après que la commune de Tétouan a annulé la réception officielle de la délégation espagnole.

Devant le silence du Conseil municipal de Tétouan face à cette erreur, Adil Bennouna, président du groupe du PJD audit conseil, a estimé que ce qui s’est passé «soulève plusieurs questions et montre concrètement le niveau de confusion lors de la distribution des tâches au sein du bureau dirigeant de la commune». Le conseiller municipal a également critiqué «l'attribution d'un dossier important et sensible à un vice-président qui n'a pas d’expérience dans la gestion d'un dossier lié à la coopération».

Dans une déclaration qu'il a publiée sur sa page Facebook, le conseille du PJD a dénoncé une «grave erreur qui s'est terminée par l'intervention du président du conseil communal pour empêcher cette activité et fermer les espaces de la commune devant ses organisateurs, qui sont en fait des membres de son bureau dirigeant». L’élu a également appelé à «la tenue d'une conférence de presse pour expliquer les circonstances du dossier».