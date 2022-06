SIEL 2022 : «Palabres sous l’arganier», un espace de récits migratoires avec les jeunes [Interview]

Comment avez-vous pensé «Palabres sous l’arganier» ?

«Palabres sous l’arganier» est une expression plus localement adaptée, le Maroc étant un pays de l’arganier par excellence, qui reprend l’image africaine plus globale du concept des palabres sous le baobab. Ce sont ces moments de rencontres, dans un village ou dans un quartier où se trouve ce grand et noble arbre, qui devient un centre de rassemblement des riverains pour créer un espace d’échange d’idées, de réflexions, de discussions qui pensent le monde, tout en se protégeant du soleil et de la pluie.

J’ai repris cette idée-là, car les activités des «Palabres sous l’arganier» se tiennent dans un espace d’apaisement, de rencontre de personnes qui viennent de toutes les régions du monde et particulièrement d’Afrique, souvent des écrivains, des intellectuels, des chercheurs, des artistes, mais aussi des syndicalistes et des militants associatifs issus de l’immigration. Ils sont ici en conversation avec des jeunes marocains et d’autres issus de la diversité, qui vivent ici au Maroc. Nous discutons autour des questions du départ, de la recherche de soi, de la recherche d’un avenir meilleur, de recherche et de partage du savoir là où on est.

Les itinéraires croisés des intervenants sont une grande source d’inspiration pour les jeunes et les scolaires qui visitent cet arganier avant de rentrer à Casablanca, à Nador, à Meknès ou à Errachidia, avec des idées de possible et de rêves réalisables.

Quel est le public à qui ces rencontres sont destinées ?

Tout au long de l’année, nous travaillons avec un certain nombre de scolaires en ciblant surtout les zones marginalisées du Maroc et qui ont donné l’émigration. Nous sommes ouverts à tous les établissements, mais nous donnons une priorité aux écoles publiques, aux Maisons des étudiantes. Nous nous rendons à des régions qui connaissent aujourd’hui une grande précarité, mais qui sont riches de leur histoire et de leur jeunesse à fois. Ce sont des régions comme Imilchil, qui ont donné énormément d’anciens combattants et des générations d'immigrés, surtout en Europe.

En tant qu’institution marocaine qui est un acquis de l’immigration marocaine, nous avons souhaité sceller des partenariats avec les associations villageoises d’Imilchil, dont le tissu s’étend jusqu’à Paris ou Amsterdam. C’est le travail de l’arganier à palabres sur l’année, où on récolte les paroles des jeunes et on leur transmet celles des aînés, dans une démarche transversale qui favorise le partage des savoirs. Je pense que la chose qui nous sauvera de la pauvreté et du cloisonnement, réel et mental, est le savoir : parler, écouter, lire et écrire.

Comment s’organisent ces virées pour les scolaires ?

Au début, nous étions confrontés à quelques difficultés administratives, puisque le ministère de l’Éducation nationale a ses procédures spécifiques dans des dynamiques de cette forme – c’est le cas dans tous les grands départements dans le monde, comme celui de l’enseignement –, surtout en termes d’assurance, de garanties de transport, de budget… Mais depuis ces quatre à cinq dernières années, nous arrivons à organiser ces activités en incluant les scolaires de manière plus simplifiée, car nos meilleurs ambassadeurs dans ce domaine sont les enseignants et les professeurs du public, nombreux à se rendre au Salon international de l’édition et du livre (SIEL), sensibles à l’importance de ces dynamiques pour leurs élèves et leurs étudiants, que ce soit en matière d’acquisition de livres ou de rencontres littéraires et de réflexion.

Aujourd’hui, nous avons de moins en moins de difficultés à faire bouger un car ou un bus, pour une activité parascolaire qui sera d’un grand apport aux écoliers dans leur développement en tant que personnes. Nous voulons que l’argent public à cet effet revienne aussi à ces zones-là et aux jeunes des régions éloignées, pour que le savoir leur soit plus accessible, qu’ils viennent d’Afourer, de Beni Mellal, de Guelmim ou de Kénitra. Les choses se font d’une façon intelligente et plus agréable. Les directeurs des écoles publiques et les délégations du ministère de l’Éducation nationale commencent à prendre conscience de l’intérêt de ces échanges et de ces rencontres. Il y a toujours un avant et un après, qui nous intéresse énormément d’ailleurs.

Quel est cet après qui se construit, à l’issue de ces cycles de rencontres ?

À titre d’exemple, des lycéens d’un établissement de Meknès, en visite hier au stand du CCME au SIEL pour «Palabres sous l’arganier», souhaitent désormais inviter un ancien élève originaire de leur ville, devenu aujourd’hui un Marocain du monde vivant en Norvège, pour qu’il partage avec eux son expérience de vie et son parcours entre ses deux pays. Pour préparer cette rencontre d'ici à l'année scolaire prochaine, l’actuelle touchant à sa fin, ils vont faire tout un travail de recherche sur la Norvège, les diasporas marocaines et arabes dans ce pays, en savoir plus sur les réalisations de leur invité. C’est de l’écrit, de la recherche, un exercice linguistique aussi, puisque l’échange se fera en anglais, en coordination avec l’un de leur enseignant.

C’est ce que permet «Palabres sous l’arganier», à l’initiative d’une institution représentée par son président et son secrétaire général, qui sont eux-mêmes issus de l’immigration. J’aime rappeler que cette maison, le CCME, est la maison de l’immigration, avec des décideurs qui ont vécu des parcours migratoires, qui sont conscients des questions de racisme, de discrimination, de précarité, mais qui ont percé par le voyage, par la lecture et par l’écriture, ce qui est très important dans la construction personnelle.

Vous documentez par écrit des parcours de l’immigration de différentes nationalités et pas uniquement du Maroc. Pourquoi est-ce si important pour vous ?

J’ai fait ce travail de collecte de la mémoire des personnes issues de l’immigration, d’abord dans une banlieue ouvrière en région parisienne. J’ai ensuite regroupé les récits et les témoignages des communautés arabes nouvellement arrivées en Autriche. Ce sont des démarches qui se font beaucoup en Europe, mais moins au Maroc. On se bat aujourd’hui pour que le fait migratoire soit enseigné dans les écoles de notre pays. Nous avons rarement eu un regard sur nos enfants partis ailleurs, alors qu’ils ont toujours un regard sur leur pays, qu’ils veulent valoriser.

C’est un long processus, mais nous ouvrons des brèches, notamment à travers des masterclass ici, au Salon du livre, où se rencontrent des enfants du Maroc et d’autres venus de différents pays. Je suis convaincu que ces processus éducatifs qui posent des jalons seront un moyen efficace pour véhiculer des messages nobles et ouvrir des horizons de vision aux écoliers, comme cela ne se fait pas encore assez par le biais de grands débats. C’est également important, mais ce travail sur le temps long, que nous faisons au CCME avec les jeunes de différentes régions du Maroc, est important aussi.

C’est important également pour vous de montrer des parcours migratoires de différentes nationalités aux jeunes, dans ce contexte ?

La grande philosophe Hannah Arendt, paix à son âme, a parlé de l’exil et de la mémoire, en insistant sur l’écrit. Elle disait que les personnes qui ont vécu cet exil doivent l’écrire, pour que leur parole reste. Au niveau de l’émigration, la question de l’écriture est importante, car personne ne peut parler de la migration de nos parents et de leurs parcours mieux que leurs enfants. En introduisant ces outils d’écriture auprès des jeunes et des scolaires, nos ateliers contribuent à pousser les jeunes à franchir le pas pour écrire, eux aussi, diffuser, créer, transcender les nationalités et les religions, d’autant que les outils technologiques permettent plus que jamais le partage de ces histoires.