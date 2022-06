Hajj 1443 : Ait Taleb reçoit la délégation médicale pour le pèlerinage

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khaled Ait Taleb, a reçu, jeudi à Rabat, les membres de la délégation médicale chargée d'assurer la couverture sanitaire des pèlerins marocains dans les Lieux Saints de l'Islam, au titre de l'année 1443 de l'Hégire. Au cours de cette cérémonie tenue en présence du secrétaire général, de l'inspecteur général et de plusieurs responsables du ministère, M. Ait Taleb a souligné qu'après deux années d'arrêt de l'opération de pèlerinage, cette délégation a été choisie pour servir les pèlerins et représenter au mieux le Maroc en Arabie Saoudite.

Le ministre a invité les membres de la délégation à garder constamment à l'esprit qu'ils sont «des soldats de l'ombre au service des fidèles pèlerins». «Votre mission consiste à accomplir le travail qui vous est confié avec dévouement, sincérité et abnégation pour veiller sur leur santé et leur sécurité physique et mentale», a dit le ministre.

Au regard de la situation épidémiologique dans le monde en raison du Covid-19, a-t-il poursuivi, «votre responsabilité consiste à prévenir avant de soigner, car vous devez d'abord les sensibiliser et les informer sur les mesures préventives contre les maladies, d'une part, et à fournir des prestations de soins en cas de besoin, à suivre de près leur état de santé et à leur apporter un soutien moral et psychologique durant la convalescence».

D'autre part, il convient aussi de faire preuve de vigilance quant aux risques pour la santé, en s'efforçant de trouver les moyens d'y faire face et en mettant tout en œuvre pour pouvoir accomplir le Hajj dans de bonnes conditions, a soutenu M. Ait Taleb. Il a souligné que l'approche adoptée par le ministère, fondée sur la mise en place de points de santé fixes et mobiles, aidera les membres de la mission sanitaire dans l'accomplissement de leur mission, en leur permettant de donner un coup de pouce aux prestations de santé par un renforcement des moyens de prévention et la présentation de conseils en santé aux citoyens.

La délégation sanitaire civile pour le pèlerinage est composée de 17 médecins, 14 infirmiers ainsi que des cadres administratifs et techniques.