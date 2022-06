Nigéria : Tinubu, candidat à la présidentielle de 2023, veut construire une nation comme le Maroc

L’ancien gouverneur de Lagos, Bola Tinubu, a affirmé cette semaine que le Nigeria peut aspirer à construire une nation comme le Maroc. Le candidat du Congrès des progressistes (APC), le parti au pouvoir, a ainsi exposé les projets à réaliser s’il est élu l’année prochaine, comme président du pays, rapporte le quotidien nigérian The Punch.

«Oui, nous sommes confrontés à de sérieux problèmes. Mais je crois que nous l'avons en nous pour atteindre notre plus beau destin. Avec l'aide de Dieu, nous rendrons cette nation meilleure pour les générations à venir», a-t-il promis. «Le président, le général de division Muhamamdu Buhari, a déjà jeté des bases solides en matière de sécurité, d'économie et de lutte contre la corruption. Nous bâtirons là-dessus pour le salut de notre peuple. Nous pouvons construire une nation comme le Maroc», a-t-il ajouté.

L'ancien gouverneur de l'État de Lagos a recueilli 1 271 voix pour décrocher le ticket présidentiel du parti avant les élections de l'année prochaine. Il a ainsi exprimé sa «sincère gratitude» au président sortant pour «son leadership calme et prudent tout au long de ce processus». «Je le remercie également pour sa détermination inébranlable à garantir des règles du jeu équitables et un processus primaire libre et équitable pour chaque aspirant. Sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui en tant que nouveau porte-drapeau du parti nigérian», a-t-il encore déclaré.

Les électeurs nigérians sont appelés aux urnes, le 25 février 2023, pour élire un nouveau président devant succéder à Muhammadu Buhari, qui a annoncé sa retraite après son second mandat. Après avoir dirigé son pays de décembre 1983 à août 1985, Buhari a été élu président du Nigéria en 2015 pour un premier mandat puis en 2019 pour un second.