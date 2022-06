Conférence internationale à Rabat sur la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent

Les travaux de la 2e Conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent se sont ouverts, mercredi à Rabat. Ce conclave de trois jours est organisé conjointement par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et l'Observatoire marocain sur l'extrémisme et la violence (OMEV), en partenariat avec la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR), la Rabita Mohammedia des Oulémas et le Policy Center for the New South (PCNS).

Placée sous le signe «L’intelligence collective dans la lutte contre le terrorisme et l’élaboration de stratégies de lutte et de prévention contre l’extrémisme violent», cette conférence invite les intervenants à débattre des mécanismes de lutte contre les menaces terroristes dans toutes ses dimensions, et évaluer l'efficacité de la coordination régionale et internationale dans le domaine.

Le président de l'OMEV, El Mostafa Rezrazi, a estimé que le choix de ce thème s'inscrit dans le cadre de plusieurs mesures adoptées en matière de lutte contre le terrorisme, notamment par les Nations unies, ainsi que la création du Forum mondial de lutte contre le terrorisme.

«Il existe encore des lacunes quant aux actions internationales de lutte contre le terrorisme, et ce, en dépit des efforts consentis», a-t-il cependant fait observer, faisant état d'une nouvelle génération de stratégies de lutte, axée sur l'intelligence sociale et l'action collective.

Le directeur général de l'ICESCO, Salem Bin Mohammed Al Malik a indiqué de son côté que son organisation entend faire de ses compétences éducatives, scientifiques et culturelles des plates-formes vitales en vue d'affronter les courants de l'extrémisme.

Au menu de cette rencontre, plusieurs thématiques seront abordées, comme les programmes de déradicalisation, la réhabilitation et la réinsertion dans les établissements pénitentiaires, les nouvelles exigences en matière de lutte contre l'extrémisme, ainsi que l'élaboration d'un cadre de coopération internationale en matière d'application de la loi et de la gestion des renseignements.