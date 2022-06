Ukraine : Poursuivi devant un tribunal de Donetsk, un Marocain risque la peine de mort

Les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun. / DR

Deux Britanniques et un Marocain, capturés en Ukraine alors qu'ils combattaient aux côtés du pays de l’Europe de l’Est contre l’invasion russe, pourraient encourir la peine de mort. Selon l’agence britannique Reuters, qui cite l'agence de presse russe RIA, les trois individus ont plaidé coupable devant un tribunal dans l'oblast de Donetsk.

Une vidéo publiée par RIA a montré les Britanniques Aiden Aslin et Shaun Pinner et le Marocain Brahim Saadoun dans une salle d'audience. La même source a expliqué que Pinner et Saadoun auraient «plaidé coupable d'actions visant à la prise violente du pouvoir». L'agence de presse a indiqué également que les procureurs ont expliqué que cela pourrait signifier la peine de mort pour les trois hommes.

Reuters explique que ni le ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du développement ni le ministère marocain des Affaires étrangères n’ont donné des commentaires sur ces informations.

Le procès des trois hommes se déroule dans la République populaire de Donetsk qui forme, avec Lougansk, les deux États sécessionnistes de l'Ukraine autoproclamés, reconnus en février par la Russie. En effet, trois jours avant de lancer son invasion de l'Ukraine le 24 février, Moscou les a reconnus comme des États indépendants, dans un geste condamné par l'Ukraine et l'Occident.

Reuters rappelle aussi que les deux Britanniques ont été capturés en avril et montrés à la télévision russe.