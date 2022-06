Le Gnaoua Festival Tour fait escale à Marrakech les 9 et 10 juin

Après une première étape réussie à Essaouira, le Gnaoua Festival Tour met le cap sur Marrakech pour sa tournée marocaine. Les 9 et 10 juin, cinq concerts haut en couleurs, dont deux fusions inédites, s’inviteront au Mégarama et au Centre Les Étoiles de Jamâa El Fna de la Cité ocre.

Pour ce rendez-vous, les deux légendes de la tagnaouite Abdelkebir Merchane et Mustapha Baqboum, se retrouveront sur scène le 9 juin au Megarama pour lancer l’étape avec une partie du répertoire le plus pur de l’art Gnaoua. Les maâlems marocains inviteront sur scène la Franco-marocaine Hindi Zahra, le saxophoniste Haïtiano-canadien Jowee Omicil, le Sénégalais Cheikh Diallo avec sa kora et son clavier, le percussionniste burkinabé Yaya Ouattara, le guitariste Hervé Samb venu du Sénégal et le batteur franco-algérien Karim Ziad.

Aussi, le maâlem marocain Mohamed Kouyou, qui sillonne les scènes du monde entier depuis plus de vingt ans, se produira le 10 juin au Centre Les Étoiles de Jamâa El Fna pour le plus grand bonheur des fans de pure gnaoua. Pour cette ultime étape à Marrakech, le maître gnaoua marocain Abderrazak El Hadir, invitera également au partage des genres trois musiciens de la nouvelle génération, les Marocains Walid Halimi, Ismaayl Jabione et Yassine El Jari.

Le Gnaoua Festival Tour est organisé par A3 Communication en partenariat avec l’Association Yerma Gnaoua et le soutien de partenaires publics et privés, dont le ministère de la Culture, de la jeunesse et de la communication, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la région Marrakech Safi.