Tanger : Ryad Mezzour inaugure l'extension d'une usine d'emballages et son parc photovoltaïque

Le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour a inauguré, mercredi à Tanger, l'extension de l'usine de la Compagnie industrielle des fibres (CIF) et son parc photovoltaïque. Ce nouveau bâtiment de l'entreprise spécialisée dans l'industrie des emballages, d'une superficie de 5 000 m2, accueille 7 machines capables de faire des impressions en quadrichromie d'une qualité photo. Ces machines nouvellement acquises permettront d'accompagner le développement des nouveaux produits de la société, en particulier les emballages flexibles, issus de la technique de complexage, qui permet de coller plusieurs films solvants organiques.

Cette extension, située à la commune de Hjar Nhal, fonctionne 24h sur 24, et fait travailler plus de 30 salariés, avec une production quotidienne de 12 tonnes. D'ici à 2025, la CIF vise une production de 45 tonnes d'emballages par jour.

La CIF a également inauguré son parc photovoltaïque, qui constitue le 1er parc privé photovoltaïque du Royaume. Il comporte 6 800 panneaux photovoltaïques, installés en 2021 sur une superficie de 2 hecatres, d’une puissance totale de 2 700 KWc. Ainsi, l’énergie solaire permet de couvrir 22% de la consommation d’énergie de la CIF, ce qui représente 4,3 GW/an. Complétée par l’éolien, 84% de l’énergie consommée par la CIF en 2021 est une énergie verte. D’ici à 2025, la compagnie vise le 100% d’énergie verte.

«Nous sommes fiers d'accompagner cette entreprise qui fait confiance, depuis plus de 70 ans, au Maroc et nous lui souhaitons plein succès», a déclaré le ministre. Cette entreprise familiale belge a su se moderniser et conserver sa position de leader au niveau du marché marocain, a dit M. Mezzour, se disant convaincu que la CIF saura relever le défi pour accompagner les nouvelles entreprises agroalimentaires et leur offrir un emballage de qualité.

Pour sa part, le président du Conseil de surveillance de la CIF, Baron Bernard Del Marmol, a souligné que «cette deuxième extension de l'usine et les autres investissements qui l'accompagnent vont nous permettre d'atteindre nos ambitions : rester la référence marocaine dans l'industrie de l'emballage, accompagner le Maroc dans son développement industriel et agricole et développer nos exportations».