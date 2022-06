Marhaba 2022 : La RAM propose 6 millions de sièges sur 80 liaisons aériennes

La Royal Air Maroc (RAM) a renforcé son programme de vols pour la saison d'été 2022, en proposant 6 millions de sièges sur 80 liaisons aériennes à travers les quatre continents. Elle fait ainsi part de son engagement dans le cadre de l’opération Marhaba 2022, a indiqué, mardi, le directeur général de la compagnie nationale, Abdelhamid Addou. Il a souligné, devant la Chambre des conseillers, que ce programme permet de retrouver près de 90% du réseau couvert en 2019, notamment par l'ouverture de nouvelles lignes.

À cette occasion, il a précisé que la compagnie assurera, durant l'été, plus de 2,2 millions de sièges sur le continent européen. Pas moins de 437 fréquences par semaine relieront 9 aéroports marocains à 32 aéroports européens.

En France, 890 000 sièges seront proposés avec 400 vols par semaine sur 28 routes aériennes reliant 9 aéroports de l’Hexagone à 8 villes du Royaume, a fait savoir M. Addou, ajoutant que les lignes reliant 8 aéroports marocains à Paris offriront 121 fréquences par semaine.

Concernant le reste de l’Europe, 43 routes aériennes relieront 22 aéroports européens à 8 villes marocaines pour une capacité de plus de 1,3 million de sièges avec 237 fréquences par semaine.

D’après la RAM, les routes aériennes, où résident de grandes communautés de Marocains se verront renforcées. Les lignes reliant Casablanca à Barcelone, Bologne, Malaga, Madrid, Bruxelles, et Milan, passeront ainsi à un double vol quotidien.

En Amérique du Nord, la compagnie nationale mobilisera près de 500 000 sièges, soit 6% de plus qu'en été 2019. Ainsi, quelque 35 fréquences hebdomadaires seront mises en place entre Casablanca et New York, Washington, Montréal et Miami.

En Afrique, la RAM a renforcé son réseau qui passera à 25 lignes aériennes et une offre 900 000 sièges sur 110 fréquences par semaine.

Au Moyen-Orient, la RAM offrira 200 000 sièges, soit une hausse de 25% par rapport à l’offre de l’été 2019. Ainsi, 17 fréquences seront programmées sur les six routes reliant Casablanca à Djeddah, Riyad, Médine, Le Caire, Tel Aviv et Dubaï.

Pour accompagner les familles résidentes à l’étranger, un produit au prix convenable sera proposé, permettant une réduction de 20% du prix global avec gratuité de réservation des sièges rapprochés et l'enregistrement du bagage selon le poids global des membres de la famille.