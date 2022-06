Infantino, Sanchez et la candidature conjointe Espagne-Portugal-Maroc pour le Mondial 2030

La presse espagnole a publié, ces derniers jours, de nouvelles révélations sur le projet de candidature commune Maroc-Espagne-Portugal pour le Mondial 2030. Elle a ainsi notamment cité des messages WhatsApp échangés entre le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez et le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales.

El Confidentiel a ainsi révélé que le projet de candidature tripartie aurait été l’œuvre de Luis Rubiales et le président de la FIFA, Gianni Infantino. «Vous et Infantino m'avez proposé l'idée que j'ai soutenue», aurait écrit Sanchez dans un message à Rubiales en 2018. Dans d’autres messages, Rubiales aurait même «menacé Pedro Sanchez de laisser l’Espagne sans l’organisation du Mondial 2030».

La même source rappelle que la première fois que l'idée de déposer une candidature pour organiser la Coupe du monde 2030 en Espagne est apparue le 12 septembre 2018, après la réunion que Pedro Sanchez a eue à Moncloa avec le président de la FIFA, Gianni Infantino, et Rubiales. Deux mois plus tard, le chef du gouvernement espagnol s’est rendu au Maroc et, dans l'intention de renforcer les liens de coopération entre les deux pays, invite son homologue marocain, Saadeddine El Othmani, à se joindre à la candidature de l'Espagne et du Portugal.

L’annonce aurait surpris en Espagne, au sein de la RFEF et au Portugal. Sanchez aurait même écrit, plus tard, à Rubiales pour lui «reprocher la fait que la Fédération l'aurait désavoué en prenant ses distances avec l'invitation au Maroc».

Dans une réunion de son conseil exécutif, l’Union européenne des associations de football (UEFA) s’est prononcée contre la candidature tripartite, mais le dossier sera à nouveau déterré à l’occasion du voyage du roi et de la reine d’Espagne au Maroc. L’UEFA rejettera le projet initialement abordé par Sanchez d’une candidature conjointe entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

En octobre, l'Espagne et le Portugal ont officialisé leur candidature conjointe, sans le Maroc.