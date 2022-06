Sanchez et le Sahara : L’Algérie suspend le traité d’amitié avec l’Espagne

L’Algérie a annoncé, cet après-midi, la suspension immédiate du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, conclu le 8 octobre 2002, avec l’Espagne, indique la présidence algérienne dans une déclaration, relayée par l'APS. Le pouvoir algérien riposte ainsi à l’appui réitéré, quelques heures auparavant à la Chambre basse du Parlement espagnol, par Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara.

Une position que l’Algérie persiste à récuser. «Les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridique, morale et politique de puissance administrante du territoire qui pèsent sur le Royaume d'Espagne jusqu'à ce que la décolonisation du Sahara occidental soit déclarée accomplie par les Nations unies», explique la présidence algérienne. «Cette attitude du gouvernement espagnol s'inscrit en violation de la légalité internationale que lui impose son statut de puissance administrante et aux efforts des Nations unies et du nouvel envoyé personnel du secrétaire général et contribuent directement à la dégradation de la situation au Sahara occidental et dans la région», ajoute la même source.

Au lendemain de l’annonce, le 18 mars, du soutien de Pedro Sanchez à la proposition marocaine prévoyant d’accorder une autonomie au Sahara occidental, l’Algérie avait rappelé pour consultations son ambassadeur à Madrid.