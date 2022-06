Le Maroc et la Tunisie s'allient pour soutenir l'entrepreneuriat et la création d'emplois

Le Maroc et la Tunisie ont signé, mercredi à Rabat, une déclaration conjointe pour soutenir la création d'emplois décents par l'entrepreneuriat, le développement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) et les politiques d'emploi inclusives. Paraphée par le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri et le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle de Tunisie, Nasreddine Nsibi, cette déclaration constitue un appel pour un nouveau modèle de création d’emplois par des investissements dans l’entrepreneuriat et les TPME.

La Tunisie et le Maroc sont conscients de la nécessité d’améliorer la conception et la mise en œuvre des interventions relatives au soutien et au développement de l’entrepreneuriat et des TPME, souligne la déclaration.

Concrètement, cela consiste à obtenir des emplois plus résilients et résistants aux crises et basés sur les technologies de l'information et de communication, a fait savoir le ministre tunisien.

La réalisation de ces objectifs nécessitera la mise en place d’un plan d’action pour l’emploi intégré et inclusif qui s’articule autour des politiques macroéconomiques et réglementaires visant à créer un environnement favorable aux investissements privés, des politiques et des programmes d’emploi visant à protéger les travailleurs, à les (re)mettre en relation avec les opportunités d’emploi et à faciliter les transitions sur le marché du travail de l’inactivité/le chômage vers des emplois décents et durables.

M. Sekkouri a indiqué que cette initiative constitue un changement de paradigme fort, affirmant que cette déclaration de Rabat connait un engouement de plusieurs de pays africains, notamment l'Égypte et le Nigéria.

M. Nsibi a relevé que les deux parties vont pouvoir compter sur l'appui de plusieurs partenaires, notamment la plateforme MENA jobs, la Banque africaine de développement (BAD), la Banque mondiale, l'Agence française de développement (AFD) et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).