La présidente du Sénat mexicain attendue vendredi au Maroc

La présidente du Sénat mexicain, Olga Sanchez Cordero, entame, à partir de vendredi, une visite au Maroc destinée à renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et le Mexique. Durant cette visite sur invitation du président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, Mme Sanchez Cordera sera accompagnée du président de la Commission des relations extérieures du Sénat mexicain, et de la sénatrice, présidente de la Commission des relations extérieures pour l’Asie, le Pacifique et l’Afrique, Cora Cecilia Pinedo Alonso.

«Cette visite sera l'occasion de renforcer la coopération entre Rabat et Mexico, notamment en matière de gestion de la migration et de lutte contre le changement climatique, entre autres questions d’intérêt commun», a indiqué Mme Cordero à l'occasion d'une réunion tenue mardi avec l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar.

La responsable mexicaine a exprimé, à cette occasion, sa volonté que cette visite puisse contribuer à conférer un nouvel élan à la coopération bilatérale, à travers davantage de coordination et de consultations entre les parlements et les institutions des deux pays. À cet égard, elle a affirmé que le Mexique accorde une importance à sa coopération avec le Maroc, en matière également de légalisation du cannabis à des fins médicinales et industrielles, le renforcement de l’égalité des genres ainsi que dans le domaine des énergies renouvelables.

De son côté, Hector Vasconcelos, a mis en avant l'importance des institutions législatives dans la promotion de la coopération bilatérale, et leur rôle dans la défense des intérêts des deux peuples et pays amis au sein des organisations et forums internationaux. Les deux pays peuvent coordonner leurs positions au sujet des questions d'intérêt commun, a-t-il expliqué, appelant à intensifier les rencontres et les échanges en vue d'une coopération fondée sur des projets concrets mutuellement bénéfiques.