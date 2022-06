Des étudiants israéliens de l'Université Ben Gourion visitent les Archives du Maroc

Dans le cadre des accords conclus entre le Maroc et Israël concernant l'échange de visites d'étudiants entre les deux pays, une délégation d'étudiants israéliens de l'Université Ben Gourion se trouve cette semaine au Maroc. Elle «s'est rendue cette semaine à la Fondation des Archives du Maroc à Rabat, pour constater la richesse des archives, qui est une composante importante de l'histoire et de l'identité du Maroc», a indiqué, sur son compte Twitter, David Govrin, chef du bureau de liaison israélien à Rabat.

في إطار الاتفاقيات المبرمة بين المغرب واسرائيل بخصوص تبادل زيارات الطلبة بين البلدين، قام هذا الأسبوع بالرباط وفد من طلاب جامعة بن غوريون الاسرائيلية بزيارة مؤسسة أرشيف المغرب، للإطلاع على غزارة الأرشيف، الذي يعتبر مكونا هاما من تاريخ المغرب وهويته. أتمنى لهم زيارة موفقة للمغرب. pic.twitter.com/JULORwBYuD — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) June 6, 2022

En février 2021, Saaïd Amzazi, alors ministre de l'Éducation nationale et porte-parole du gouvernement, avait convenu avec son homologue israélien, Yoav Galant, d’«échanger des délégations d'étudiants et d'organiser des voyages d'étude en Israël et au Maroc», dans le cadre de la reprise des liens diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv.

La semaine dernière, le Maroc et Israël ont signé, un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'innovation, de la recherche scientifique et de la technologie. Un mémorandum signé lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, et la ministre israélienne de l'Innovation, de la science et de la technologie, Orit Farkash-Hacohen.