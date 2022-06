Italie : Un Marocain meurt après avoir sauvé deux enfants de la noyade

Un Marocain de 42 ans, maître nageur et gérant du Lido dei Gabbiani, a perdu la vie, mardi en Italie après avoir sauvé deux jeunes enfants de 6 et 8 ans qui se noyaient en mer. Rahhal Amarri, connu sous le nom de Saïd sur le littoral de Caserte, est mort peu de temps après avoir mis les enfants en sécurité, rapporte Il Messaggero. Lorsque Saïd a été ramené au rivage, son cœur avait déjà cessé de battre, rapportent les secours qui ont noté qu'il est mort à l’endroit même où les enfants se noyaient.

Le défunt laisse derrière lui un fils et une femme partis vivre au Maroc. Son frère, Omar Amarri réside aussi en Italie et arrivera à Caserte dans les prochaines heures. Il pourra demander l'autopsie du corps de son frère pour déterminer les causes de la mort. Les premières enquêtes menées par le procureur, la garde côtière de Castel Volturno et les services d'urgence ont cependant déjà catalogué sa mort comme un accident tragique.

«C’était un héros», ont témoigné, émus, les sauveteurs de la garde côtière de Castel Volturno, soulignant qu’il s’est jeté à l’eau sans aucune hésitation en voyant les deux enfants en détresse dans une mer réputée piégeuse à cause de l'irrégularité du sable et des courants.

La mère des deux enfants est partie immédiatement après avoir récupéré ses enfants, «de peur d'être accusée de ne pas avoir surveillé les deux petits garçons» selon les journalistes locaux. Pour les proches de Saïd, les personnes connaissant l’identité de la mère «ont maintenant le devoir de parler». Selon les témoignages, un des deux enfants ne portait pas de brassards.

«La vérité est que la mer était très agitée et que ces enfants n'auraient pas dû plonger du tout. Quelqu'un avait le devoir de leur dire», explique-t-on. «Des dizaines de baigneurs meurent le long de ce littoral par imprudence, parfois nous retrouvons les corps après six ou sept jours», soulignent des bénévoles d'une association qui travaille dans la région.

Saïd vivait dans la maison des propriétaires de l'établissement de bains Il Lido dei Gabbiani, et gérait l'entreprise depuis un certain temps en tant que représentant légal d'une société qui était sur le point de reprendre la branche commerciale. Cet établissement «était sa vie», témoignent ses proches qui le décrivent comme un grand travailleur, un homme à tout faire, toujours prêt à aider les autres et serviable envers les clients de l'établissement.