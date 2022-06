France : Le Conseil des mosquées du Rhône dénonce un «apartheid bancaire»

Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) a lancé, dimanche 5 juin, un appel au président de la République, Emmanuel Macron, contre un «apartheid bancaire qui vise les institutions musulmanes et leurs bienfaiteurs». Dans sa lettre, le CMR souligne que des dizaines de mosquées en construction ou extensions, ainsi que des donateurs, ont été victimes de fermetures de comptes «sans justification aucune».

Le Conseil s’inquiète alors de ces «pratiques discriminatoires qui visent particulièrement les institutions musulmanes ainsi que les bienfaiteurs et parfois leurs proches». Aussi, malgré les nombreux signalements faits, les pouvoirs publics n’ont rien fait pour mettre fin à ce phénomène, regrette le CMR.

«On ne peut pas continuer à mettre les Français musulmans sur le ban de la société et, en même temps, les taxer de séparatisme», dénonce la lettre. Kamel Kabtane, président du CMR et signataire de la lettre, y appelle Emmanuel Macron, «garant des droits fondamentaux de tous les Français» à cesser «cette ignominie juridique qui prive des institutions culturelles et des citoyens français de leurs droits fondamentaux».

Dans un entretien accordé à BFM TV, le responsable rappelle que les fidèles en France sont la seule source des financements des mosquées. «Pour les associations qui déposent le dépôt de la quête réalisée tous les vendredis, comme dans les églises le dimanche, certaines banques trouvent à redire et pensent même que c’est de l’argent qui vient d’on ne sait où et ferment automatiquement les comptes», déplore-t-il.

Selon Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est entretenu, mardi, avec Kamel Kabtane, sans que la nature des échanges n’ait été communiquée.