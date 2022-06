La Marine royale porte assistance à 385 candidats à la migration irrégulière

Des garde-côtes de la Marine royale, en opération de patrouille maritime en Méditerranée et en Atlantique, ont porté assistance, entre le 30 mai et le 6 juin 2022, à 385 candidats à la migration irrégulière, principalement originaires d'Afrique subsaharienne, dont des femmes et des mineurs, a-t-on appris de source militaire.

Les candidats secourus, qui avaient pris la mer à bord de moyens nautiques de fortune, ont reçu les premiers soins à bord des unités de la marine, avant d'être acheminés vers les ports les plus proches du Royaume, pour les procédures d'usages.

Début mai, les éléments de la Marine royale avaient porté assistance à plus de 200 candidats à la migration irrégulière, tandis que 18 cadavres de migrants ayant perdu la vie en mer avaient été repêchées.