Maroc : 3e édition de la campagne de sensibilisation à la formation des professionnels de la route

L’Association nationale des établissements de formation à la conduite professionnelle (ANEFCP) et ses partenaires ont annoncé le retour de la campagne de sensibilisation à la formation des professionnels des transports routiers. Débutée le 6 juin, la campagne organise une caravane nationale pour aller à l’encontre des conducteurs professionnels sur leurs lieux de travail et de vie, indique un communiqué de l’ANEFCP.

Cette campagne, placée sous l’égide du ministère du Transport et de la logistique, vise à sensibiliser les conducteurs de véhicules de transport à l’obligation de détenir leurs cartes professionnelles à jour, ce qui leur confère le statut spécifique de «conducteur professionnel». Elle ambitionne aussi d’attirer l’attention des conducteurs professionnels éligibles sur l’opportunité bénéficier de la gratuité de la formation accordée par l’État en s’inscrivant avant le 30 juin. Un site internet a été mis en place pour l’occasion.

Les conducteurs des taxis des deux catégories éligibles sont désormais également concernés par l’opération de gratuité des formations, ajoute le communiqué.

Pour rappel, la carte du conducteur professionnel est un préalable obligatoire à l’exercice de la conduite professionnelle sur la voie publique et octroie aux franges des travailleurs non salariés ainsi que l’adhésion à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) pour bénéficier de la couverture sociale.

Plusieurs partenaires institutionnels du secteur public et des groupes privés tels que la NARSA, la Fédération transport et logistique, les Autoroutes du Maroc, Ford Trucks, SOFAC, MATU, ONUDI, Chaabi Cash et Tasshilat, se sont mobilisés pour cette initiative.