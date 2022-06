Marhaba 2022 : Le ministère de la Santé se mobilise pour les MRE

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khaled Ait Taleb, a affirmé mardi à Rabat que son département mobilise tout son personnel et ses dispositifs pour travailler, aux côtés des secteurs gouvernementaux, institutions nationales et autres instances concernées, afin d'améliorer les services de santé fournis aux Marocains résidant à l'étranger (MRE) dans le cadre de l'opération Marhaba 2022.

Dans son allocution lors du colloque «Marocains du monde : Une mobilisation collective derrière le roi Mohammed VI pour faciliter l’opération de transit», organisé par la Chambre des conseillers, le ministre a souligné le souci d’assurer toutes les conditions possibles de sécurité et de prévention en vue de «protéger à la fois les personnes arrivées de l'extérieur du Royaume et la sécurité sanitaire du reste de nos citoyens à l'intérieur».

Ce plan stratégique vise à renforcer les services de santé et leur accès pour les MRE, à répondre rapidement aux urgences en cas d'accidents de la circulation, à prévenir les maladies d'origine hydrique et alimentaire, ainsi qu'à assurer la sécurité sanitaire des voyageurs. En outre, M. Ait Taleb a indiqué que le ministère s'est efforcé d'assurer un service médical continu 24h/24 dans les postes frontières et les aires de repos, de renforcer les infrastructures sanitaires situées sur les principaux axes routiers.

Le ministère a aussi œuvré à renforcer les services d'urgence dans les hôpitaux de référence avec les ressources humaines et les médicaments nécessaires, à mener des activités de contrôle de la santé environnementale à travers la surveillance de la propreté des navires qui assurent le transit et la sécurité des aliments aux points de passage et aux aires de repos.

Les autorités sanitaires du Royaume ont ainsi mobilisé le système de santé pour la surveillance épidémiologique, ses structures et cadres, en vue de faire face à la variole du singe (Monkeypox) et prévenir sa propagation, a-t-il soulevé.

De son côté, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Ghita Mezzour, a mis en avant l’implication de son département en vue d’améliorer l'accueil des Marocains du monde et d’assurer la fluidité des services qui leur sont rendus.