Rabat : Le Festival Jazz au Chellah fait son retour du 29 septembre au 2 octobre

Le Festival Jazz au Chellah, un des évènements culturels phares de l’Union européenne au Maroc, a annoncé son grand retour du 29 septembre au 2 octobre 2022 à l’intérieur des remparts du Chellah à Rabat, après avoir été reporté pendant deux ans en raison de la pandémie. Cette 25e édition du festival se place sous le signe de la résilience et de la reprise, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Ce festival, qui réunit des musiciens de jazz européen et des musiciens marocains de tout bord, est organisé par l’Union européenne au Maroc en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication. Cette édition se vise encore une fois comme objectif principal de promouvoir le dialogue interculturel entre le Maroc et l’Europe à travers la musique, ajoute le communiqué.

«Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer le retour du Festival Jazz au Chellah que nous avons dû reporter à deux reprises en raison de la crise sanitaire», a déclaré Patricia Llombart Cussac, Ambassadrice de l’Union européenne au Maroc. «Il a fallu faire preuve de résilience et de créativité pour relancer cette 25e édition, qui marque un anniversaire très spécial. Nous avons hâte de retrouver le public pour ces 5 jours de festivités qui s’annoncent exceptionnels», a-t-elle ajouté.

Parallèlement aux concerts, un certain nombre d’activités tels que des débats et des masterclass seront programmées.