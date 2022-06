Inquiétudes en France sur une mise en place du tirage au sort pour le hajj

La Coordination des organisateurs agréés Hadj de France (CHF) a réagi, ce mardi, à la mise en place du tirage au sort pour le hajj en France. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la coordination a déclaré son «incompréhension de cette démarche troublante et comportant des risques très importants au bon déroulement du pèlerinage au départ de la France».

Elle a conseillé à tous les pèlerins de se rapprocher de leurs agences respectives qui sont prêtes à les accueillir et à leur donner tous les conseils et les assurances relatives à leurs engagements. La CHF a également exprimé son «inquiétude sur la démarche suivie par la mise en ligne de ce site inconnu jusqu’à aujourd’hui et appartenant à une société privée saoudienne».

Dans son communiqué, la coordination pointe plusieurs «les défaillances potentielles qui résulteront de cette démarche», rappelant que «l’instauration d’un tirage au sort qui va évincer un certain nombre de candidats». Elle évoque «l’absence d’une assurance annulation voyage en cas de test positif au Covid-19 à 72 heures du départ» par exemple, «l’absence de garantie des prestations en cas de défaillance de la société privée saoudienne et l’inexistence de voies de recours en France» ou encore «le problème de l’hébergement partagé». La même source fait également état de «l’absence d’accompagnement et d’encadrement dans les lieux saints» et le «le manque de prise en charge au quotidien».

«La Coordination du Hadj de France – CHF – suit avec attention l’évolution de la situation actuelle et tiendra le grand public informé de tout changement de situation de la part des autorités saoudiennes», conclut le communiqué.