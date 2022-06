Clar Weah remercie le Maroc pour le «soutien inestimable» qu’il continue d'offrir au Libéria

La Première Dame du Libéria, Clar Marie Weah, qui s’est rendue récemment au Maroc, a rencontré des responsables marocains pour demander davantage de soutien du royaume à son pays. La femme d’affaires, à la tête de la Fondation Clar Hope, s’est réunie notamment avec l'ambassadeur Mohamed Methqal, directeur général de l'Agence de coopération internationale du Royaume du Maroc, indique un communiqué.

«Tout en remerciant l’ambassadeur pour l'accueil chaleureux, Mme Weah n'a pas tardé à exprimer sa profonde gratitude, au nom du président George Manneh Weah et du peuple libérien, pour le soutien inestimable que le Maroc continue d'offrir au Libéria», poursuit la même source. Celle-ci ajoute que la première Dame du Libéria «était particulièrement reconnaissante des possibilités de formation offertes aux jeunes libériens dans les programmes d'enseignement technique et professionnel et de formation».

L’épouse du président George Weah a exprimé le souhait de voir sa fondation s’allier avec l'Agence marocaine de coopération internationale, dans le cadre des projets de construction de centres de santé maternelle et de réhabilitation des jeunes toxicomanes. Elle a souligné que ces installations sont importantes, notamment pour relever les défis croissants liés à la santé maternelle parmi les habitants des zones rurales et la toxicomanie croissante chez les jeunes. Elle a également appelé à des opportunités de formation spécialisée pour les médecins libériens.

Pour sa part, le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale a exprimé son admiration pour les initiatives de la première dame pour améliorer des vies. L’ambassadeur a aussi exprimé son optimisme quant aux opportunités pour plus de coopération et de partenariats, assurant son invitée des possibilités d'offrir un certain soutien.

Clar Marie Weah s'est entretenue également avec Madame Loubna Tricha, directrice générale de l'Office marocain de promotion de la formation, lors de sa visite au Maroc, conclut le communiqué.