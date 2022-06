Le Maroc chute de 60 places dans l'Indice de performance environnementale

L’Indice mondial de performance environnementale (EPI) pour l'année 2022, publié il y a quelques jours, a classé le Maroc à 100e place mondiale sur 180 pays, avec 28,4 points sur 100. Ce classement est établi par Yale Center for Environmental Law and Policy et le Center for International Earth Sciences Information Network de l’Institut de la terre de l’Université Columbia.

Ce classement fournit un résumé basé sur des données de l'état de la durabilité dans le monde. Il s'appuie dans son évaluation de l'état environnemental des pays sur deux indicateurs de base : la santé environnementale et la vitalité des écosystèmes, divisés en un ensemble de sous-indicateurs. Le rapport attribue aux pays une note de 0 à 100 en fonction de leur performance pour chaque indicateur. Ce rapport est préparé tous les deux ans et publié à l'occasion de la célébration mondiale de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin de chaque année.

Le Maroc classé 16e dans la région MENA

Ainsi, le royaume recule de 60 places, alors qu’il a été classé au 100e rang dans l’édition 2020 de cet indice. Ainsi, le Maroc s'est classé 123e dans l'indice de santé environnementale, à la 138e place pour la vitalité des écosystèmes et 135ème en performance en matière de changement climatique.

Il est notamment 135e pour le sous-indice relatif à l’atténuation du changement climatique, 143e pour celui de la qualité de l'air, 107e dans le sous-indice de la qualité d’eau potable et d’assainissement, 161e pour celui relatif aux métaux lourds et 92e pour la gestion des déchets.

Au niveau arabe, le Maroc s'est classé 16e, derrière les Émirats arabes unis (39e place mondiale), Djibouti (60e), la Jordanie (81e), les îles Comores (85e), le Koweït (87e), Bahreïn (90e), la Tunisie (96e), l'Arabie saoudite (109e), l'Égypte (127e), le Qatar (137e), le Liban (142e), Oman (149e) et l'Algérie (155e). Le royaume devance l'Irak (169e) et le Soudan, qui s'est classé 14e dans le monde arabe et 171e au niveau mondial.

Les premières places du classement sont dominées par les pays européens avancés. Ainsi, le Danemark arrive au premier rang mondial, devant le Royaume-Uni, la Finlande, Malte, la Suède, Luxembourg, la Slovénie, l’Autriche, la Suisse et l’Islande. Le Pakistan (176e), le Bangladesh, le Vietnam, Myanmar et l'Inde sont classés, pour leur part, dans les derniers rangs, en raison des faibles efforts de ces pays et de leur engagement envers les normes environnementales.

A rappeler que les résultats de l'indice de performance environnementale sont un outil essentiel pour évaluer les politiques environnementales mondiales et leur efficacité dans la réalisation des objectifs mondiaux de durabilité.