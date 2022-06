STMicroelectronics inaugure à Bouskoura sa nouvelle ligne de production de composants électroniques

La nouvelle ligne de production de composants électroniques de STMicroelectronics (ST) a été inaugurée, mardi, sur son site à Bouskoura, lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour. Avec un investissement de 2,4 milliards de dirhams (MMDH) depuis 2020, ce projet d'extension de ST comprend un élargissement de la surface de production d'une superficie de 7 500 m².

Plus de 700 emplois, dont 100 ingénieurs, ont déjà été créés en un an et d'importants recrutements sont en cours, pour la mise en place d’une nouvelle ligne de production spécialisée dans la fabrication de produits de pointe en carbure de silicium utilisés dans les voitures électriques par les principaux constructeurs automobiles mondiaux, indique la société.

M. Mezzour a déclaré que «c'est un véritable exploit pour l'industrie électronique nationale que nous célébrons, aujourd’hui. Ce nouvel investissement de ST à Bouskoura, le 2e plus grand site du groupe au monde, survient dans un contexte mondial marqué par la pénurie de ce type de composants électroniques pour voitures électriques, contraignant notamment les constructeurs automobiles à réduire leurs cadences de production». Il permettra au Maroc de renforcer son positionnement dans la chaine de valeur du secteur automobile, en tant que destination privilégiée des investissements internationaux de pointe et pays précurseur dans l’industrie électronique, a-t-il ajouté.

De son côté, le vice-président exécutif, directeur de l’organisation technologie et fabrication back-end à ST, Fabio Gualandris, a relevé que les investissements réalisés, ainsi que l'important recrutement en cours, soulignent l'importance du développement de ST Bouskoura pour la croissance future de STMicroelectronics et son leadership mondial.

Il a par ailleurs soulevé que le plan de croissance ambitieux pour STMicroelectronics Bouskoura a été réalisé grâce au soutien du ministère, des autorités locales et de l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des Compétences (ANAPEC).