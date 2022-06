Le CNDH et l'UNESCO scellent une convention pour la promotion des droits de l'Homme

Le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ont signé, lundi à Rabat, une convention de partenariat pour la promotion des droits de l'Homme et le renforcement de l'égalité des genres. L'accord a été signé au stand du CNDH en marge du 27e Salon international de l'édition et du livre (SIEL) par le secrétaire général du CNDH, Mounir Bensalah et Karim Hendili qui assure l’intérim de la direction du Bureau de l’UNESCO au Maroc.

Il entend renforcer les capacités en matière d'éducation aux droits de l'Homme, à la paix et à la tolérance, ainsi que pour promouvoir l'égalité des genres, la non-discrimination et l'inclusion sociale. Il s'agit aussi de mener des actions pour promouvoir le droit à l'éducation, la diversité culturelle et l'éducation à l'information.

M. Bensalah a souligné, dans une déclaration à la presse, que cet accord signé avec le Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb permettra d'atteindre un ensemble d'objectifs notamment la diffusion de la culture des droits de l'Homme. Il a ajouté que l'accord vise à réaliser des études et des actions au profit des acteurs civils et institutionnels sur un ensemble de questions d'intérêt commun, notamment la question du droit à l'information.

M. Hendili a mis en avant, quant à lui, le partenariat entre l'UNESCO et le CNDH qui place l'être humain au centre des actions, conformément à une approche de développement basée sur les droits de l'Homme avec comme ambition la promotion des individus.

Ce partenariat ambitionne de lutter contre toutes les formes de discrimination, et de promouvoir l'égalité des genres et réaliser l'inclusion sociale pour toutes les catégories. L'accord contribuera à promouvoir les droits dans plusieurs domaines, notamment la préservation du patrimoine culturel, le droit à l'éducation, en particulier l'enseignement à distance, et ses défis post-covid, a-t-il soutenu.