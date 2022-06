Le Crédit Agricole du Maroc lance un produit dédié à l'AMO des agriculteurs

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) se mobilise aux côtés du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et de la Caisse nationale de sécurité sociale pour la réussite du programme de généralisation de la couverture sociale au profit des agriculteurs. Il lance ainsi un produit dédié à l’assurance maladie obligatoire (AMO) «Tasbiq Addaman Al-Ijtimaii». Pour accompagner ce programme, le groupe met également en place un dispositif spécifique, annonce-t-il dans un communiqué.

Cet accompagnement a pour objectif de faciliter et d'accompagner l'adhésion des agricultuers au régime de l'AMO tout en simplifiant les procédures de prélèvement des cotisations et de remboursement des prestations, ajoute la même source. L’accompagnement prévoit le partage avec les parties prenantes les informations nécessaires concernant les agriculteurs éligibles à cette opération, afin de les fiabiliser et de permettre à la CNSS de pouvoir servir un maximum de bénéficiaires. Aussi, le CAM mobilisera son large réseau d’agences et filiales, ses agences mobiles, son centre de relation client ainsi que ses canaux digitaux pour communiquer sur le programme et sensibiliser les bénéficiaires.

Enfin, un troisième axe relatif à la bancarisation et à l’inclusion financière doit faciliter la régularité des prélèvements des cotisations de l’AMO et permettre aux agriculteurs de recevoir les remboursements des prestations de la CNSS dans les meilleures conditions.

Pour cela, un produit bancaire dédié, «Tasbiq Addaman Al-Ijtimaii», a été mis en place. Il s’agit d’une avance que le CAM accordera automatiquement à l’agriculteur à sa demande et sans aucune garantie. Il assurera les prélèvements mensuels de la CNSS sur le compte professionnel de l’agriculteur, nommée «Hssab Al Ard», pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans, même en cas de manque de provision. Les remboursements de la CNSS sont servis sur le compte personnel de l’agriculteur, baptisé «Hssab Dar», quelle que soit la situation du compte professionnel, déduction faite des seules cotisations AMO avancées par la banque.

Le CAM mettra aussi en place un dispositif renforcé d’assistance et d’accompagnement de l’agriculteur avec la mobilisation de son centre de relation client dédié pour expliciter et mobiliser le plus grand nombre de bénéficiaires potentiels.