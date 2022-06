La diplomatie indienne malmenée après une «insulte au Prophète»

Des manifestants protestent contre les injures à l'Islam lancées par la porte-parole du BJP. / Fareed Khan - The Associated Press

L’Inde et son rapport à l’islam et aux musulmans est de nouveau au centre de l’attention, alors que la porte-parole du parti nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP), Nupur Sharma, a tenu des propos insultants sur le Prophète. Face à cette «insulte», la porte-parole ayant décrit une relation intime entre le Prophète et son épouse Aicha, rapporte La Libre, de nombreux pays musulmans se sont indignés.

Suite à la polémique, Nupur Sharma est revenue sur ses propos tenus lors d’un débat télévisé. Selon elle, il ne s’agissait que d’une réponse aux «insultes» contre le dieu indien Shiva. Elle a cependant assuré «retirer sans réserves» ses propos s’ils avaient pu «blesser les sentiments religieux de qui que ce soit».

Alors que la polémique prenait de l’ampleur et venait ébranler les relations internationales indiennes, le BJP a suspendu sa porte-parole et assuré «dénoncer fermement les insultes à l'encontre des personnalités religieuses, quelle que soit leur religion. Le BJP est également contre toute idéologie qui insulte ou rabaisse une secte ou une religion et ne promeut pas de telles personnes ou philosophies».

Plusieurs pays du Golfe, où travaillent des millions d’Indiens, ainsi que l’Indonésie, l’Algérie ou encore l'Égypte, se sont en effet levés contre le parti nationaliste au pouvoir en Inde. L’Organisation de la coopération islamique (OCI), basée en Arabie saoudite, a fustigé dimanche les propos de la responsable indienne, intervenant dans un «contexte d'islamophobie en Inde». Le Koweït, l’Iran et le Qatar ont appelé les ambassadeurs indiens pour leur signaler leur mécontentement, tandis que l’Arabie saoudite a dénoncé et condamné les propos tenus par la représentante du BJP.

Si les propose reflètent les tensions en Inde entre les communautés, notamment avec la montée de l’islamophobie entretenue par les dirigeants nationalistes hindous, l’Inde se retrouve face à un problème économique. Pour les seuls pays du Golfe, les échangent indiens s’élevaient à 87 milliards en 2020-2021, souligne la BBC, et l'Inde récupère des millions de dollars par an, envoyés par des travailleurs indiens dans ces pays. Aussi, la région est également la première source d'importations énergétiques de l'Inde.

Pour plusieurs experts, cette polémique pourrait ainsi faire de l’ombre aux avancées et succès diplomatiques indiens avec ces pays du Moyen-Orient, notamment l’Iran, alors que le ministre iranien des Affaires étrangères devait se rendre prochainement en Inde.