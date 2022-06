Après une décision royale, le PJD retire une proposition de loi sur les pupilles de la nation

Le groupement des députés du PJD a procédé au retrait de sa proposition de loi portant sur les pupilles de la nation. Une annonce faite, le lundi 6 juin, par le questeur de la Chambre des représentants, au début de la séance hebdomadaire des questions orales.

L’initiative législative des islamistes a été déposée au bureau de la Chambre des représentants, le 28 juin 2021. Elle a été soumise, le 12 juillet de la même année, à la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des MRE. Depuis, elle n’a jamais fait l’objet d’un examen par les membres de cette instance parlementaire.

Le texte des députés du PJD porte essentiellement sur des modifications de certains articles de la loi 33.97, adoptée en août 1999, afin d’assurer aux pupilles de la nation les conditions d’un avenir meilleur.

L’annonce du retrait de la proposition de loi intervient trois semaines après les instructions du roi Mohammed VI, données le 14 mai dernier, à l’occasion de la commémoration du 66ème anniversaire de la création des Forces armées royales. Dans son Ordre du jour, le souverain a annoncé la distribution «aux familles des martyrs des FAR et des pupilles de la Nation des logements dans les villes du Royaume, gratuitement et sans frais supplémentaires, afin de garantir à eux et leurs familles, des conditions de vie décentes».