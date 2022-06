Anouar Invest lance les travaux d’extension de son usine Best Biscuits Maroc pour 350 MDH

Le holding Anouar Invest lance les travaux d’extension de son usine Best Biscuits Maroc afin de la doter d’une unité de production supplémentaire. L’inauguration des travaux de l’usine située à Had Soualem s'est faite en présence du ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour. Représentant un investissement total de 350 millions de dirhams, lequel sera déployé en trois phases à horizon 2024, cette extension va permettre à terme la création de 700 emplois directs, souligne un communiqué d’Anouar Invest.

Cette extension, souligne le communiqué, vise à répondre à une demande tant nationale qu'internationale, misant sur la biscuiterie et le snacking. Best Biscuits Maroc en est par ailleurs à son troisième chantier de ce type, après l’achèvement du premier en 2015 et du second en 2020. Elle est, à ce jour, la plus grande usine de production de biscuiterie au Maroc, en superficie comme en capacité de production, déclare le communiqué.

«Ce nouvel investissement témoigne de la grande dynamique que connait le secteur de la biscuiterie. Dans le cadre du contrat-programme du développement des industries agroalimentaires, le "Made in Morocco" gagne en qualité et en compétitivité pour s’affirmer en référence mondiale», a déclaré Ryad Mezzour. Le ministre a également souligné que «l’investissement dans ce secteur augmente considérablement notre capacité de production nationale, renforce l’intégration des chaînes de valeur, crée plus d’emplois et contribue davantage à la sécurité alimentaire et à la souveraineté industrielle de notre pays».

Marque de fabrique de l’usine Best Biscuits Maroc, Excelo emploie près de 1 500 personnes et est dotée d’une capacité de production en mesure de répondre à la demande du marché national et international.