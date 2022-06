FAO : Les prix des céréales en mai 2022 s’approchent du record enregistré en mars 2008    

L'Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a publié, la semaine dernière, son indice des prix des produits alimentaires. Elle y souligne ainsi une légère baisse de 0,6% en mai 2022 par rapport à avril. «Il s’agit de la deuxième baisse mensuelle consécutive de l’Indice, dont la valeur demeure toutefois supérieure de 29,2 points (22,8%) à celle enregistrée au même mois l’année dernière», ajoute l’organisation, qui explique ce recul par «un fléchissement des indices des prix des huiles végétales et des produits laitiers» en plus d’un «tassement plus mesuré de l’indice des prix du sucre».

En revanche, les indices des prix des céréales et de la viande ont continué à progresser. Ainsi, l’Indice FAO des prix des céréales a atteint une valeur moyenne de 173,4 points en mai, soit une hausse de 3,7 points (2,2%) par rapport au mois précédent et de pas moins de 29,7% par rapport à la valeur enregistrée en mai 2021. La hausse des prix reste de 79,5%, en comparaison avec 2019. «Les cours internationaux du blé se sont appréciés pour le quatrième mois consécutif : à la faveur d’une hausse de 5,6% en mai, ils ont atteint une valeur moyenne supérieure de 56,2% au niveau qui était le leur un an plus tôt, à seulement 11% du record enregistré en mars 2008», fait remarquer la FAO.

Cette forte hausse des prix du blé reste le résultat d’une interdiction à l’exportation annoncée par l’Inde sur fond d’inquiétudes quant à l’état des cultures dans plusieurs grands pays exportateurs, ainsi que d’un assombrissement des perspectives de production en Ukraine en raison de la guerre qui y sévit, explique-t-on encore.

Les prix des céréales secondaires, des huiles végétales et du sucre en baisse

En revanche, les prix internationaux des céréales secondaires ont globalement baissé de 2,1% en mai, bien que leur valeur demeure supérieure de 18,1% à celle enregistrée il y a un an. L’indice de la FAO ajoute, à titre d’exemple, que les prix internationaux du riz ont progressé pour un cinquième mois d’affilée en mai. «Les cours se sont affermis dans tous les principaux segments du marché, mais les hausses mensuelles ont été moins prononcées (2,6%) pour les variétés de riz Indica les plus commercialisées, dans un contexte de disponibilités abondantes, surtout en Inde», note la même source.

Celle-ci fait également état d’une hausse de 0,5% de l’Indice des prix de la viande. Ces derniers atteignent ainsi «un nouveau sommet historique, sous l’impulsion d’une forte hausse des prix mondiaux de la viande de volaille, qui a plus que compensé la baisse des cours de la viande de porcins et d’ovins». Et d’expliquer la hausse par des «perturbations dans les chaînes d’approvisionnement en Ukraine et l’apparition récente de cas de grippe aviaire».

De son côté, l’indice FAO des prix des huiles végétales s’est établi en moyenne à 229,3 points en mai, cédant ainsi 8,3 points (3,5%) par rapport au mois dernier, mais reste nettement supérieur à son niveau enregistré un an auparavant. Même constat pour l’Indice FAO des prix des produits laitiers, qui a affiché en moyenne 141,6 points en mai (-3,5% par rapport au mois d’avril) après huit hausses mensuelles consécutives et l’indice des prix du sucre à 120,3 points en mai, soit un retrait de 1,3 point (1,1%) par rapport au mois d’avril.